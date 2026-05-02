İran ABŞ ilə sülh planını Pakistana təqdim edib
- 02 may, 2026
- 21:21
İran müharibəyə son qoymaq məqsədilə öz sülh planını Pakistana təqdim edib.
"Report" ISNA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu İran xarici işlər nazirinin müavini Kazım Qəribabadi İslam Respublikasındakı bəzi səfirlərlə görüşdü açıqlayıb.
"İran müharibəyə qəti son qoymaq məqsədilə öz planını Pakistana təqdim edib və indi top ABŞ-nin tərəfindədir", - o bildirib və əlavə edib ki, diplomatiya, yaxud qarşıdurma yolunu seçmək ABŞ-yə qalıb.
K. Qəribabadi İranın öz milli maraqlarını və təhlükəsizliyini təmin etməyə çalışaraq hər iki varianta hazır olduğunu vurğulayıb:
"İran istənilən halda ABŞ-nin diplomatiyadakı səmimiyyətinə qarşı inamsızlığını və şübhəsini hər zaman qoruyub saxlayacaq".
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.
İran, ABŞ və onların müttəfiqləri 2026-cı il aprelin 8-nə keçən gecə iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər. Aprelin 11-12-də İslamabadda Pakistanın vasitəçiliyi ilə İran və ABŞ arasında danışıqlar aparılıb. Saatlarla davam edən danışıqlar tərəflərin mövqelərindəki fərqlərə görə nəticəsiz başa çatıb.
Media yazıb ki, aprelin 27-də İslamabadda, İran və ABŞ arasında danışıqların növbəti raundu keçirilməli idi və bunu Ağ Ev də təsdiqləmişdi. ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff və dövlət başçısının kürəkəni Cared Kuşner şənbə günü İslamabada uçmalı idilər, lakin bundan qısa müddət əvvəl Tramp öz nümayəndələrinin Pakistana səfərini ləğv etdiyini bildirib.
Bloklanması dünyada enerji böhranına səbəb olan Hörmüz boğazı ətrafındakı vəziyyət qeyri-müəyyən olaraq qalır, hər iki tərəf müxtəlif fasilələrlə onun açıldığını elan edir, lakin faktiki olaraq regionda gəmiçilik dayandırılıb.
ABŞ Tehrana təzyiq göstərmək üçün İran limanlarını və Hörmüz boğazından keçidi blokadaya alıb. İran da öz növbəsində Fars körfəzinə gedən gəmilər üçün Hörmüz boğazının blokadasını elan edib. Regionda dinamik şəkildə dəyişən vəziyyət qlobal enerji böhranına səbəb olub.