Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Замминистра Гарибабади: Иран передал Пакистану новый проект соглашения с США

    В регионе
    • 02 мая, 2026
    • 21:38
    Замминистра Гарибабади: Иран передал Пакистану новый проект соглашения с США

    Иран передал Пакистану новый план по урегулированию конфликта с США.

    Как сообщает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади на встрече с послами зарубежных стран в Тегеране.

    "Иран передал Пакистану план для окончательного прекращения войны, и теперь мяч на стороне США", - заявил он.

    К. Гарибабади подчеркнул, что Иран готов как к войне, так и дипломатии, придерживаясь своих национальных интересов.

    При этом замминистра указал, что у Тегерана есть сомнения в искренности США по поводу намерений урегулировать конфликт дипломатическим путем.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны не смогли достичь соглашения.

    В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе спровоцировала мировой энергетический кризис.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Казем Гарибабади Дональд Трамп Израиль Пакистан Ормузский пролив
    İran ABŞ ilə sülh planını Pakistana təqdim edib

    Последние новости

    00:50

    Арагчи провел телефонный разговор с японским коллегой Мотэги

    В регионе
    00:16

    Bild: ФРГ разворачивает танковую бригаду на восточном фланге НАТО

    Другие страны
    23:48

    Франция надеется на достижение мира между США и Ираном

    В регионе
    23:25
    Фото

    ОЗА провела международную конференцию по правам беженцев

    Внешняя политика
    23:13

    Танкер с индийским грузом пересек Ормузский пролив

    Другие страны
    22:59
    Фото

    В публичной программе Фестиваля WUF13 в Лянкяране приняли участие свыше 9 тыс. человек

    Инфраструктура
    22:40
    Фото

    В Баку завершился первый день "Кубка президента 2026" по парусному спорту

    Спорт
    22:33

    Таяни призвал к незамедлительной деэскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    22:18

    Эльдар Расулов: Фестиваль WUF13 будет организован и в других регионах Азербайджана

    Инфраструктура
    Лента новостей