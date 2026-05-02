Замминистра Гарибабади: Иран передал Пакистану новый проект соглашения с США

Иран передал Пакистану новый план по урегулированию конфликта с США.

Как сообщает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади на встрече с послами зарубежных стран в Тегеране.

"Иран передал Пакистану план для окончательного прекращения войны, и теперь мяч на стороне США", - заявил он.

К. Гарибабади подчеркнул, что Иран готов как к войне, так и дипломатии, придерживаясь своих национальных интересов.

При этом замминистра указал, что у Тегерана есть сомнения в искренности США по поводу намерений урегулировать конфликт дипломатическим путем.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны не смогли достичь соглашения.

В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе спровоцировала мировой энергетический кризис.