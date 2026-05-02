    İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah"ın 120 hədəfini məhv edib

    İsrail Livanın cənubunda Hizbullahın 120 hədəfini məhv edib

    İsrail Müdafiə Qüvvələri (İMQ) sutka ərzində Livanın cənubunda "Hizbullah" hərəkatının 120 hədəfini məhv edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti bildirib.

    "Sutka ərzində İsrail Müdafiə Qüvvələri çoxsaylı terror obyektlərinə zərbələr endirib və Livanın cənubunda İMQ mövqelərinin yaxınlığında fəaliyyət göstərən terrorçuları məhv edib. Zərbələr nəticəsində müxtəlif rayonlarda 70 hərbi tikili və "Hizbullah"ın 50 infrastruktur obyekti məhv edilib", - bəyanatda qeyd olunub.

    Dəqiqləşdirilib ki, məhv edilən hədəflər arasında qruplaşmanın komanda mərkəzləri və silah anbarları var.

    Армия Израиля уничтожила 120 объектов "Хезболлах" на юге Ливана

