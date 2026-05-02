Армия Израиля уничтожила 120 объектов "Хезболлах" на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки уничтожила 120 целей движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За сутки Армия обороны Израиля нанесла удары по многочисленным террористическим объектам и ликвидировала террористов, действовавших вблизи позиций ЦАХАЛ на юге Ливана. В результате ударов было уничтожено 70 военных сооружений и 50 объектов инфраструктуры "Хезболлах" в различных районах", - говорится в заявлении.

Уточняется, что среди уничтоженных целей командные центры и склады оружия группировки.