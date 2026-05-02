Армия Израиля уничтожила 120 объектов "Хезболлах" на юге Ливана
Другие страны
- 02 мая, 2026
- 22:04
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки уничтожила 120 целей движения "Хезболлах" на юге Ливана.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"За сутки Армия обороны Израиля нанесла удары по многочисленным террористическим объектам и ликвидировала террористов, действовавших вблизи позиций ЦАХАЛ на юге Ливана. В результате ударов было уничтожено 70 военных сооружений и 50 объектов инфраструктуры "Хезболлах" в различных районах", - говорится в заявлении.
Уточняется, что среди уничтоженных целей командные центры и склады оружия группировки.
