İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    Azərbaycanın minifutbol yığması Bosniya və Herseqovinaya qalib gəlib

    Futbol
    • 02 may, 2026
    • 23:27
    Azərbaycanın minifutbol yığması Bosniya və Herseqovinaya qalib gəlib

    Minifutbol üzrə Azərbaycan milli komandası Monteneqronun Hertseq Novi şəhərində təşkil olunan təlim-məşq toplanışı çərçivəsində yoldaşlıq görüşü keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, təmsilçimiz Bosniya və Herseqovina yığması ilə qarşılaşmada 6:1 hesablı qələbə qazanıb.

    Qeyd edək ki, millimiz burada Monteneqro və Qazaxıstan komandalarının iştirakı ilə keçiriləcək miniturnirdə də qüvvəsini sınayacaq.

    Minifutbol üzrə Azərbaycan millisi Bosniya və Herseqovina

