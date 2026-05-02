Azərbaycanın minifutbol yığması Bosniya və Herseqovinaya qalib gəlib
Futbol
- 02 may, 2026
- 23:27
Minifutbol üzrə Azərbaycan milli komandası Monteneqronun Hertseq Novi şəhərində təşkil olunan təlim-məşq toplanışı çərçivəsində yoldaşlıq görüşü keçirib.
"Report" xəbər verir ki, təmsilçimiz Bosniya və Herseqovina yığması ilə qarşılaşmada 6:1 hesablı qələbə qazanıb.
Qeyd edək ki, millimiz burada Monteneqro və Qazaxıstan komandalarının iştirakı ilə keçiriləcək miniturnirdə də qüvvəsini sınayacaq.
Son xəbərlər
00:41
"Bild": Almaniya NATO-nun şərq cinahında tank briqadası yerləşdirirDigər ölkələr
00:13
Əraqçi yaponiyalı həmkarı ilə telefon danışığı aparıbRegion
23:53
Hindistan yükü daşıyan tanker Hörmüz boğazını keçibDigər ölkələr
23:38
Fransa ABŞ və İran arasında sülhün əldə olunacağına ümid edirRegion
23:31
İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah"ın 120 hədəfini məhv edibDigər ölkələr
23:27
Azərbaycanın minifutbol yığması Bosniya və Herseqovinaya qalib gəlibFutbol
23:09
Tayani Yaxın Şərqdə gərginliyin dərhal azaldılmasına çağırıbDigər ölkələr
23:03
Foto
Qərbi Azərbaycan İcmasında qaçqınların qayıdış hüququ ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilibXarici siyasət
22:39
Foto