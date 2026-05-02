Премьер-лига: "Кяпаз" обыграл "Сумгайыт" в матче 30-го тура
- 02 мая, 2026
- 18:15
Гянджинский "Кяпаз" обыграл "Сумгайыт" из одноименного города в домашнем матче 30-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, встреча на Евлахском городском стадионе завершилась со счетом 2:1.
Счет на 64-й открыли гости, вратарь "Кяпаз" Юсиф Иманов записал в свой пассив автогол. Однако хозяевам удалось вырвать победу, забив два гола за три минуты. Дублем отметился Рауф Гусейнли (86' и 89'), при этом оба мяча были забиты с пенальти.
После этой победы "Кяпаз" увеличил число очков в активе до 24 и расположился на 10-м месте в чемпионате страны, у "Сумгайыт" 38 баллов и 7-я строчка в турнирной таблице.
Во втором матче дня сыграют "Араз-Нахчыван" и "Имишли", старт встречи запланирован на 18:30.
Итоги тура будут подведены 4 мая.