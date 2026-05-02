İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Almaniya potensial müharibə üçün infrastruktur hazırlayır

    Digər ölkələr
    • 02 may, 2026
    • 22:05
    Almaniya potensial müharibə üçün infrastruktur hazırlayır

    Almaniya mülki infrastrukturu hərbi məqsədlər üçün yenidən qurur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" agentliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, Baltik dənizi sahilindəki Bremerhavendə Avropanın ən böyük avtomobil limanı 1,35 milyard avro məbləğində modernləşdirmədən keçəcək. Bu layihənin məqsədi yükləmə platformalarını gücləndirməkdir ki, "Leopard" tankları kimi hərbi texnikanı gələcək cəbhə xəttlərinə daşımaq mümkün olsun.

    2026-cı ildə həyata keçirilməsi planlaşdırılan bu layihə Almaniyanın potensial müharibəyə hazırlığı üzrə daha genişmiqyaslı təşəbbüsün bir hissəsidir. Hərbi münaqişə baş verəcəyi halda, ölkənin coğrafi mövqeyi və resursları qoşunların ləvazimatla təchiz edilməsi üçün ona strateji cəhətdən mühüm mövqe təmin edəcək.

    "Almaniya hökumətinin planlarına baxmayaraq, ordunun layihənin icrasını müstəqil şəkildə təmin etmək üçün vəsaiti çatmır, buna görə də hakimiyyət orqanları özəl sektordan dəstək axtarır. Lakin Bundesver NATO müttəfiqinə hücum olacağı halda, sürətli kütləvi səfərbərlik üçün tələb olunan miqyasda dövlət-özəl tərəfdaşlığına hazır deyil", - agentlik qeyd edir.

    Daha əvvəl məlum olub ki, İranla müharibəyə dair Avropa ölkələri ilə fikir ayrılıqları fonunda ABŞ Almaniya ərazisindən 5 min hərbi qulluqçusunu çıxarmağa başlayıb. Bununla belə, Almaniyanın müdafiə naziri Boris Pistorius bildirib ki, ölkədəki Amerika qoşunlarının sayının azaldılması Avropanın daha da gücləndirilməsinə stimul olmalıdır.

    Avropa İttifaqı (Aİ) Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı (NATO) Baltik dənizi Boris Pistorius
    ФРГ подготавливает инфраструктуру для потенциальной войны

    Son xəbərlər

    00:13

    Əraqçi yaponiyalı həmkarı ilə telefon danışığı aparıb

    Region
    23:53

    Hindistan yükü daşıyan tanker Hörmüz boğazını keçib

    Digər ölkələr
    23:38

    Fransa ABŞ və İran arasında sülhün əldə olunacağına ümid edir

    Region
    23:31

    İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah"ın 120 hədəfini məhv edib

    Digər ölkələr
    23:27

    Azərbaycanın minifutbol yığması Bosniya və Herseqovinaya qalib gəlib

    Futbol
    23:09

    Tayani Yaxın Şərqdə gərginliyin dərhal azaldılmasına çağırıb

    Digər ölkələr
    23:03
    Foto

    Qərbi Azərbaycan İcmasında qaçqınların qayıdış hüququ ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilib

    Xarici siyasət
    22:39
    Foto

    WUF13 Festivalının ictimai proqramına 9 mindən çox iştirakçı qatılıb

    İnfrastruktur
    22:32

    Rusiyanın hava zərbələri nəticəsində Xersonda ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti