Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    ФРГ подготавливает инфраструктуру для потенциальной войны

    Другие страны
    • 02 мая, 2026
    • 21:34
    ФРГ подготавливает инфраструктуру для потенциальной войны

    Германия перестраивает гражданскую инфраструктуру под военные цели.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

    Отмечается, что в Бремерхафене на побережье Балтийского моря крупнейший в Европе автомобильный порт пройдет модернизацию на сумму 1,35 млрд евро. Целью этого проекта является укрепление погрузочных платформ, чтобы они могли перевозить военную технику, такую как танки Leopard, к будущим линиям фронта.

    Данный проект, запланированный к реализации в 2026 году, является частью более масштабной инициативы по подготовке ФРГ к потенциальной войне. В случае военного конфликта, географическое положение страны и ее ресурсы обеспечат ей стратегически важное положение для снабжения войск снаряжением.

    Несмотря на планы германского правительства, армии не хватает средств, чтобы самостоятельно обеспечить реализацию проекта, поэтому власти ищут поддержки у частного сектора. Однако Бундесвер не готов к государственно-частному партнерству в масштабах, необходимых для быстрой массовой мобилизации в случае нападения на союзника по НАТО, отмечает агентство.

    Ранее стало известно, что США начали вывод 5 тысяч военнослужащих с территории ФРГ на фоне разногласий с европейскими странами по поводу войны с Ираном. При этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что сокращение численности американских войск в стране должно стать стимулом для европейцев к дальнейшему укреплению собственной обороны.

    Германия Бундесвер Соединенные Штаты Америки (США) Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    Almaniya potensial müharibə üçün infrastruktur hazırlayır

    Последние новости

    00:50

    Арагчи провел телефонный разговор с японским коллегой Мотэги

    В регионе
    00:16

    Bild: ФРГ разворачивает танковую бригаду на восточном фланге НАТО

    Другие страны
    23:48

    Франция надеется на достижение мира между США и Ираном

    В регионе
    23:25
    Фото

    ОЗА провела международную конференцию по правам беженцев

    Внешняя политика
    23:13

    Танкер с индийским грузом пересек Ормузский пролив

    Другие страны
    22:59
    Фото

    В публичной программе Фестиваля WUF13 в Лянкяране приняли участие свыше 9 тыс. человек

    Инфраструктура
    22:40
    Фото

    В Баку завершился первый день "Кубка президента 2026" по парусному спорту

    Спорт
    22:33

    Таяни призвал к незамедлительной деэскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    22:18

    Эльдар Расулов: Фестиваль WUF13 будет организован и в других регионах Азербайджана

    Инфраструктура
    Лента новостей