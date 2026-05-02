ФРГ подготавливает инфраструктуру для потенциальной войны

Германия перестраивает гражданскую инфраструктуру под военные цели.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что в Бремерхафене на побережье Балтийского моря крупнейший в Европе автомобильный порт пройдет модернизацию на сумму 1,35 млрд евро. Целью этого проекта является укрепление погрузочных платформ, чтобы они могли перевозить военную технику, такую как танки Leopard, к будущим линиям фронта.

Данный проект, запланированный к реализации в 2026 году, является частью более масштабной инициативы по подготовке ФРГ к потенциальной войне. В случае военного конфликта, географическое положение страны и ее ресурсы обеспечат ей стратегически важное положение для снабжения войск снаряжением.

Несмотря на планы германского правительства, армии не хватает средств, чтобы самостоятельно обеспечить реализацию проекта, поэтому власти ищут поддержки у частного сектора. Однако Бундесвер не готов к государственно-частному партнерству в масштабах, необходимых для быстрой массовой мобилизации в случае нападения на союзника по НАТО, отмечает агентство.

Ранее стало известно, что США начали вывод 5 тысяч военнослужащих с территории ФРГ на фоне разногласий с европейскими странами по поводу войны с Ираном. При этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что сокращение численности американских войск в стране должно стать стимулом для европейцев к дальнейшему укреплению собственной обороны.