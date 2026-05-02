Германия призывает ЕС укрепить оборону на фоне сокращения войск США

Сокращение численности американских войск в Германии должно стать стимулом для европейцев к дальнейшему укреплению собственной обороны.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

По его словам, такой шаг Вашингтона был ожидаемым.

Писториус отметил, что частичное сокращение затронет текущее присутствие США в Германии, где сейчас дислоцировано почти 40 тысяч военнослужащих.

"Мы, европейцы, должны брать на себя больше ответственности за собственную безопасность. Германия движется в правильном направлении - расширяет вооруженные силы, ускоряет оборонные закупки и развивает необходимую инфраструктуру", - подчеркнул глава Минобороны.

Напомним, что США приступают к выводу 5 тысяч военнослужащих с территории Германии.