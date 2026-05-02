İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Almaniya ABŞ qoşunlarının ölkədən çıxarılması fonunda Aİ-ni müdafiəni gücləndirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    • 02 may, 2026
    • 15:29
    Almaniya ABŞ qoşunlarının ölkədən çıxarılması fonunda Aİ-ni müdafiəni gücləndirməyə çağırıb

    Almaniyadakı ABŞ qoşunlarının sayının azaldılması avropalılar üçün öz müdafiələrini daha da gücləndirməyə stimul olmalıdır.

    "Report"un "Reuters"ə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Almaniyanın müdafiə naziri Boris Pistorius deyib.

    Onun sözlərinə görə, Vaşinqtonun bu addımı gözlənilən idi.

    B.Pistorius qeyd edib ki, qismən ixtisar hazırda 40 minə yaxın hərbçinin yerləşdiyi Almaniyada ABŞ-nin hazırkı mövcudluğuna təsir edəcək:

    "Biz, avropalılar, öz təhlükəsizliyimiz üçün üzərimizə daha çox məsuliyyət götürməliyik. Almaniya doğru istiqamətdə irəliləyir - silahlı qüvvələrini genişləndirir, müdafiə satınalmalarını sürətləndirir və zəruri infrastrukturu inkişaf etdirir".

    Xatırladaq ki, ABŞ Almaniya ərazisindən 5 min hərbi qulluqçusunun çıxarılmasına başlayır.

    Almaniya Boris Pistorius ABŞ
    Германия призывает ЕС укрепить оборону на фоне сокращения войск США

    Son xəbərlər

    00:13

    Əraqçi yaponiyalı həmkarı ilə telefon danışığı aparıb

    Region
    23:53

    Hindistan yükü daşıyan tanker Hörmüz boğazını keçib

    Digər ölkələr
    23:38

    Fransa ABŞ və İran arasında sülhün əldə olunacağına ümid edir

    Region
    23:31

    İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah"ın 120 hədəfini məhv edib

    Digər ölkələr
    23:27

    Azərbaycanın minifutbol yığması Bosniya və Herseqovinaya qalib gəlib

    Futbol
    23:09

    Tayani Yaxın Şərqdə gərginliyin dərhal azaldılmasına çağırıb

    Digər ölkələr
    23:03
    Foto

    Qərbi Azərbaycan İcmasında qaçqınların qayıdış hüququ ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilib

    Xarici siyasət
    22:39
    Foto

    WUF13 Festivalının ictimai proqramına 9 mindən çox iştirakçı qatılıb

    İnfrastruktur
    22:32

    Rusiyanın hava zərbələri nəticəsində Xersonda ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti