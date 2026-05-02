    Hadisə
    • 02 may, 2026
    • 17:21
    Ağcabədidə ər arvadını öldürüb

    Ağcabədi rayonunda ailə münaqişəsi zəminində ər arvadını öldürüb.

    "Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Hindarx qəsəbəsində qeydə alınıb.

    Ağdam rayonu Mərzili kənd sakini Ayaz Amanxan oğlu Səlimov aliə münaqişəsi zəminində həyat yoldaşı, 1978-ci il təvəllüdlü Nəzakət Vidadi qızı Səlimovaya balta ilə xəsarət yetirib. Qadın aldığı xəsarətlərdən ölüb.

    A.Səlimov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb.

    Faktla bağlı rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanıb.

    Ağcabədi rayonu Qətl hadisəsi Ölüm hadisəsi
    В Агджабеди муж убил жену топором

