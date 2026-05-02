Ağcabədidə ər arvadını öldürüb
Hadisə
- 02 may, 2026
- 17:21
Ağcabədi rayonunda ailə münaqişəsi zəminində ər arvadını öldürüb.
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Hindarx qəsəbəsində qeydə alınıb.
Ağdam rayonu Mərzili kənd sakini Ayaz Amanxan oğlu Səlimov aliə münaqişəsi zəminində həyat yoldaşı, 1978-ci il təvəllüdlü Nəzakət Vidadi qızı Səlimovaya balta ilə xəsarət yetirib. Qadın aldığı xəsarətlərdən ölüb.
A.Səlimov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb.
Faktla bağlı rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanıb.
Son xəbərlər
00:41
"Bild": Almaniya NATO-nun şərq cinahında tank briqadası yerləşdirirDigər ölkələr
00:13
Əraqçi yaponiyalı həmkarı ilə telefon danışığı aparıbRegion
23:53
Hindistan yükü daşıyan tanker Hörmüz boğazını keçibDigər ölkələr
23:38
Fransa ABŞ və İran arasında sülhün əldə olunacağına ümid edirRegion
23:31
İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah"ın 120 hədəfini məhv edibDigər ölkələr
23:27
Azərbaycanın minifutbol yığması Bosniya və Herseqovinaya qalib gəlibFutbol
23:09
Tayani Yaxın Şərqdə gərginliyin dərhal azaldılmasına çağırıbDigər ölkələr
23:03
Foto
Qərbi Azərbaycan İcmasında qaçqınların qayıdış hüququ ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilibXarici siyasət
22:39
Foto