    В Агджабеди муж убил жену топором

    Происшествия
    • 02 мая, 2026
    • 17:34
    В Агджабеди муж убил жену топором

    В Агджабединском районе муж подозревается в убийстве жены.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в поселке Хиндарх.

    Житель села Марзили Агдамского района Салимов Аяз Аманхан оглу в ходе семейного конфликта ранил топором свою супругу Салимову Назакят Видади гызы (1978 г.р.).

    От полученных травм женщина скончалась.

    Салимов задержан в качестве подозреваемого.

    По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.

    Ağcabədidə ər arvadını öldürüb

