В Самарканде стартовало ежегодное заседание Совета управляющих АБР

В Самарканде (Узбекистан) начало свою работу 59-е ежегодное заседание Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР).

Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, тема встречи в этом году - "Перекрестки прогресса: содействие взаимосвязанному будущему региона" .

Основные мероприятия пройдут с 3 по 6 мая.

Стоит отметить, что Азербайджан на мероприятии представляет делегация во главе с министром финансов и членом Совета управляющих АБР Сахилем Бабаевым.

В этом году в заседании принимают участие более трех тысяч человек, а именно высокопоставленные государственные чиновники, главы центральных банков стран-членов, представители международных финансовых институтов, частного сектора, гражданского общества и СМИ.

Повестка форума сосредоточена на трех стратегических столпах: "Связанность для развития", "Данные для развития" и "Мобилизация ресурсов для развития".

Участники обсуждают вопросы "зеленой" трансформации, цифровизации инфраструктуры и расширения сотрудничества в области продовольственной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Согласно официальной программе, ключевыми событиями станут семинары по устойчивым рынкам капитала, где будут обсуждаться пути укрепления региональных финансовых связей между странами ЦАРЭС и АСЕАН. Кроме того, пройдут гражданский форум, где будут обсуждаться новые экологические и социальные стандарты АБР (Environmental and Social Framework), а также встреча, посвященная государственно-частному партнерству (ГЧП) и привлечению частных инвестиций в инфраструктурные проекты.

Напомним, что предыдущее, 58-е ежегодное заседание прошло в мае 2025 года в Милане (Италия).

Ежегодные встречи Совета управляющих АБР служат главной площадкой для определения стратегических направлений административной, финансовой и операционной деятельности банка. Это уникальная возможность для стран-участниц укрепить взаимодействие с экспертами АБР, представителями НПО, академических кругов и частного сектора для решения глобальных экономических вызовов.