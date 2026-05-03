Президент Польши инициировал подготовку новой конституции
- 03 мая, 2026
- 20:44
Президент Польши Кароль Навроцкий объявил о создании Совета по новой конституции, которому предстоит подготовить альтернативный проект основного закона страны.
Как передает Report, об этом пишет Politico.
Отмечается, что в состав совета вошли несколько политиков и экспертов, связанных с партией "Право и справедливость" (PiS). При этом к участию приглашены все парламентские силы, однако пока неизвестно, присоединятся ли они к работе нового органа.
Инициатива Навроцкого уже вызвала резкую реакцию со стороны премьер-министра Польши Дональда Туска. Комментируя планы президента, он заявил, что прежде чем приступать к разработке новой конституции, следовало бы начать с соблюдения действующей.
Согласно польскому законодательству, президент имеет право предлагать поправки в конституцию. Однако для их принятия необходимо одобрение двух третей депутатов нижней палаты парламента, а также абсолютного большинства в Сенате. Оба органа в настоящее время контролируются либеральной правящей коалицией, выступающей против Навроцкого.
В связи с этим шансы на утверждение возможных инициатив президента оцениваются как крайне низкие. Поддерживающая Навроцкого партия PiS не располагает парламентским большинством.
Назначение членов совета состоялось 3 мая - в День Конституции Польши, что придало шагу президента символическое значение. Совет должен подготовить проект новой конституции до завершения нынешнего президентского срока Навроцкого, который истекает в 2030 году.