В Кении жертвами наводнений и оползней стали 18 человек
Другие страны
- 03 мая, 2026
- 20:17
В Кении число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, достигло 18 человек.
Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила Национальная полицейская служба страны.
По данным полиции, оползни зафиксированы в округах Тарака-Нити, Элгейо-Мараквет и Киамбу, расположенных в центральной и восточной частях Кении. Стихийные бедствия произошли на фоне продолжительных интенсивных осадков.
В полиции подчеркнули, что сложившаяся ситуация представляет серьезную угрозу для населения. Ливни уже привели к разрушению объектов инфраструктуры и вынудили многих жителей покинуть свои дома.
Отмечается, что в Кении продолжается сезон дождей, который длится с марта по май и в настоящее время достиг своего пика.
Последние новости
12:22
Ильхам Алиев раскритиковал Европейский парламентВнешняя политика
12:21
Ильхам Алиев: Азербайджан поддержал проведение саммита ЕПС в АрменииВ регионе
12:20
Президент: Азербайджан поставил в Армению 12 тыс. тонн нефтепродуктовВнешняя политика
12:19
Ильхам Алиев: Мир между Азербайджаном и Арменией сегодня - реальностьВнешняя политика
12:16
Зеленский надеется на устойчивый мир между Арменией и АзербайджаномДругие страны
12:14
Фото
В Габале стартовал фестиваль WUF13Инфраструктура
12:13
В Баку задержана кассир, подозреваемая в хищении 5 тыс. манатов из клиникиПроисшествия
12:10
ЕС: Участие Турции в саммите ЕПС в Армении имеет особое значениеВ регионе
12:01