В Кении жертвами наводнений и оползней стали 18 человек

В Кении число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, достигло 18 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила Национальная полицейская служба страны.

По данным полиции, оползни зафиксированы в округах Тарака-Нити, Элгейо-Мараквет и Киамбу, расположенных в центральной и восточной частях Кении. Стихийные бедствия произошли на фоне продолжительных интенсивных осадков.

В полиции подчеркнули, что сложившаяся ситуация представляет серьезную угрозу для населения. Ливни уже привели к разрушению объектов инфраструктуры и вынудили многих жителей покинуть свои дома.

Отмечается, что в Кении продолжается сезон дождей, который длится с марта по май и в настоящее время достиг своего пика.