В Малатье перевернулся автобус, есть погибшие и пострадавшие

В районе Доганшехир турецкой провинции Малатья произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, в результате аварии погибли 4 человека, еще 15 получили ранения.

По данным информации, вечером пассажирский автобус во время движения потерял управление и опрокинулся в овраг.

На место происшествия были направлены сотрудники полиции, жандармерии, медики и пожарные расчеты.

Губернатор Малатьи Седдар Явуз сообщил, что по факту ДТП проводится расследование.