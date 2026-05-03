В Малатье перевернулся автобус, есть погибшие и пострадавшие
Происшествия
- 03 мая, 2026
- 21:45
В районе Доганшехир турецкой провинции Малатья произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Report со ссылкой на Haber Global, в результате аварии погибли 4 человека, еще 15 получили ранения.
По данным информации, вечером пассажирский автобус во время движения потерял управление и опрокинулся в овраг.
На место происшествия были направлены сотрудники полиции, жандармерии, медики и пожарные расчеты.
Губернатор Малатьи Седдар Явуз сообщил, что по факту ДТП проводится расследование.
Последние новости
12:22
Ильхам Алиев раскритиковал Европейский парламентВнешняя политика
12:21
Ильхам Алиев: Азербайджан поддержал проведение саммита ЕПС в АрменииВ регионе
12:20
Президент: Азербайджан поставил в Армению 12 тыс. тонн нефтепродуктовВнешняя политика
12:19
Ильхам Алиев: Мир между Азербайджаном и Арменией сегодня - реальностьВнешняя политика
12:16
Зеленский надеется на устойчивый мир между Арменией и АзербайджаномДругие страны
12:14
Фото
В Габале стартовал фестиваль WUF13Инфраструктура
12:13
В Баку задержана кассир, подозреваемая в хищении 5 тыс. манатов из клиникиПроисшествия
12:10
ЕС: Участие Турции в саммите ЕПС в Армении имеет особое значениеВ регионе
12:01