    В Малатье перевернулся автобус, есть погибшие и пострадавшие

    Происшествия
    • 03 мая, 2026
    • 21:45
    В Малатье перевернулся автобус, есть погибшие и пострадавшие

    В районе Доганшехир турецкой провинции Малатья произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

    Как передает Report со ссылкой на Haber Global, в результате аварии погибли 4 человека, еще 15 получили ранения.

    По данным информации, вечером пассажирский автобус во время движения потерял управление и опрокинулся в овраг.

    На место происшествия были направлены сотрудники полиции, жандармерии, медики и пожарные расчеты.

    Губернатор Малатьи Седдар Явуз сообщил, что по факту ДТП проводится расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Малатья Смертельный исход
    Malatyada avtobus aşıb, ölənlər və yaralılar var

