    03 мая, 2026
    • 21:24
    Иран изучает ответ США на 14-пунктный план урегулирования

    Иран получил от США ответ на предложенный Тегераном 14-пунктный план урегулирования конфликта.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на своей странице в соцсети Х.

    По его словам, американская сторона передала ответ через Пакистан.

    "США передали пакистанской стороне ответ на 14-пунктный план Ирана. В настоящее время мы изучаем его", - отметил глава МИД Ирана.

    Аббас Арагчи Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Переговоры между США и Ираном Пакистан
    ABŞ İranın təklifinə Pakistan vasitəsilə cavab göndərib

