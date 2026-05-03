Иран изучает ответ США на 14-пунктный план урегулирования

Иран получил от США ответ на предложенный Тегераном 14-пунктный план урегулирования конфликта.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на своей странице в соцсети Х.

По его словам, американская сторона передала ответ через Пакистан.

"США передали пакистанской стороне ответ на 14-пунктный план Ирана. В настоящее время мы изучаем его", - отметил глава МИД Ирана.