Ильхам Алиев День восстановления независимости Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев День восстановления независимости Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Премьер-лига Азербайджана: "Кяпяз" дома сыграл вничью с "Зиря"

    Футбол
    • 18 октября, 2026
    • 20:42
    Премьер-лига Азербайджана: Кяпяз дома сыграл вничью с Зиря

    Гянджинский "Кяпяз" сыграл вничью с бакинской "Зиря" в заключительном матче 8-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, встреча на Гянджинском городском стадионе завершилась со счетом 1:1.

    Счет на 57-й минуте открыли хозяева, отличился Блессинг Олабиран. Гостям удалось уйти от поражения за минуту до конца основного времени матча, Давид Волков точно сыграл головой.

    "Зиря" набрала 12 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице, у "Кяпяз" 11 баллов и 7-я позиция в турнирной таблице.

    Напомним, что в предыдущих матчах тура "Шамахы" победил "Шафу" (3:2), "Сумгайыт" - "Араз-Нахчыван" (2:1), "Сабах" - "Габалу" (4:0), а "Имишли" - "Туран Товуз" (1:0). В матче "Карабах" - "Нефтчи" победитель не определился - 3:3.

    Премьер-лига Азербайджана: Кяпяз дома сыграл вничью с Зиря
    Премьер-лига Азербайджана: Кяпяз дома сыграл вничью с Зиря

    Премьер-лига Азербайджана ФК Кяпяз ФК Зиря
    Фото
    Premyer Liqa: "Kəpəz" doğma meydanda "Zirə" ilə heç-heçə edib
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    20:56
    SPA: При падении снаряда на юге Саудовской Аравии пострадали шесть человек
    Другие страны
    20:42
    Фото
    Премьер-лига Азербайджана: "Кяпяз" дома сыграл вничью с "Зиря"
    Футбол
    20:31
    Фото
    В массовом ДТП в Нахчыване пострадали пять человек
    Происшествия
    20:27
    Рубио прибыл с визитом в Узбекистан
    В регионе
    20:15
    Видео
    Министерство обороны Азербайджана представило еженедельный обзор
    Армия
    20:12
    Очередная фотовыставка о минной войне Армении против Азербайджана прошла в Риме
    Внешняя политика
    20:04
    Фото
    В Азербайджанской армии отметили День восстановления независимости
    Армия
    19:54
    Арагчи заявил, что Иран повысил свою обороноспособность после войны с США
    В регионе
    19:36
    Рейтинг одобрения Трампа достиг рекордно низкого уровня
    Другие страны
    Лента новостей