Премьер-лига Азербайджана: "Кяпяз" дома сыграл вничью с "Зиря"

Гянджинский "Кяпяз" сыграл вничью с бакинской "Зиря" в заключительном матче 8-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, встреча на Гянджинском городском стадионе завершилась со счетом 1:1.

Счет на 57-й минуте открыли хозяева, отличился Блессинг Олабиран. Гостям удалось уйти от поражения за минуту до конца основного времени матча, Давид Волков точно сыграл головой.

"Зиря" набрала 12 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице, у "Кяпяз" 11 баллов и 7-я позиция в турнирной таблице.

Напомним, что в предыдущих матчах тура "Шамахы" победил "Шафу" (3:2), "Сумгайыт" - "Араз-Нахчыван" (2:1), "Сабах" - "Габалу" (4:0), а "Имишли" - "Туран Товуз" (1:0). В матче "Карабах" - "Нефтчи" победитель не определился - 3:3.