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    Premyer Liqa: "Kəpəz" doğma meydanda "Zirə" ilə heç-heçə edib

    Futbol
    • 18 oktyabr, 2026
    • 20:26
    Premyer Liqa: Kəpəz doğma meydanda Zirə ilə heç-heçə edib

    Misli Premyer Liqasının VIII turunun bağlanış oyununda "Kəpəz" "Zirə" ilə qarşılaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, Gəncə stadionunda baş tutan matç 1:1 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb.

    Hesabı ev sahiblərindən 57-ci dəqiqədə Blessinq Olabiran açıb. Qonaqlar məğlubiyyətdən yalnız final fitinə 1 dəqiqə qalmış xilas ola biliblər - 89-cu dəqiqədə David Volkov başla dəqiq oynayıb.

    "Zirə" 12 xalla altıncı sıradadır. "Kəpəz" isə 11 xalla yeddinci pillədə qərarlaşıb.

    Xatırladaq ki, turun əvvəlki oyunlarında "Şamaxı" "Şəfa"nı (3:2), "Sumqayıt" "Araz-Naxçıvan"ı (2:1), "Sabah" - "Qəbələ"ni (4:0), "İmişli" "Turan Tovuz"u (1:0) məğlub edib. "Qarabağ" - "Neftçi" oyununda qalib müəyyənləşməyib - 3:3.

    Premyer Liqa: Kəpəz doğma meydanda Zirə ilə heç-heçə edib
    Premyer Liqa: Kəpəz doğma meydanda Zirə ilə heç-heçə edib

    Misli Premyer Liqası Kəpəz FK Zirə FK
    Foto
    Премьер-лига Азербайджана: "Кяпяз" дома сыграл вничью с "Зиря"
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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