Министерство обороны Азербайджана представило еженедельный обзор
Армия
- 18 октября, 2026
- 20:15
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Министерство обороны Азербайджана подготовило видеообзор по итогам деятельности за прошедшую неделю.
Report представляет его:
Последние новости
20:56
SPA: При падении снаряда на юге Саудовской Аравии пострадали шесть человекДругие страны
20:42
Фото
Премьер-лига Азербайджана: "Кяпяз" дома сыграл вничью с "Зиря"Футбол
20:31
Фото
В массовом ДТП в Нахчыване пострадали пять человекПроисшествия
20:27
Рубио прибыл с визитом в УзбекистанВ регионе
20:15
Видео
Министерство обороны Азербайджана представило еженедельный обзорАрмия
20:12
Очередная фотовыставка о минной войне Армении против Азербайджана прошла в РимеВнешняя политика
20:04
Фото
В Азербайджанской армии отметили День восстановления независимостиАрмия
19:54
Арагчи заявил, что Иран повысил свою обороноспособность после войны с СШАВ регионе
19:36
Рейтинг одобрения Трампа достиг рекордно низкого уровняДругие страны