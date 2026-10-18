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    Министерство обороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    • 18 октября, 2026
    • 20:15
    Министерство обороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Министерство обороны Азербайджана подготовило видеообзор по итогам деятельности за прошедшую неделю.

    Report представляет его:

    Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана)
    Видео
    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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