Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb
Hərbi
- 18 oktyabr, 2026
- 20:08
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Müdafiə Nazirliyi ötənhəftəki məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb.
"Report" icmalı təqdim edir:
Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb
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