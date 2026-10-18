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    Ильхам Алиев День восстановления независимости Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    В Азербайджанской армии отметили День восстановления независимости

    Армия
    • 18 октября, 2026
    • 20:04
    В Азербайджанской армии отметили День восстановления независимости

    В Азербайджанской армии проведен цикл мероприятий по случаю 18 Октября - Дня восстановления независимости.

    Как сообщили Report в Минобороны, в ходе мероприятий сначала минутой молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину, был исполнен Государственный гимн Азербайджана.

    Выступавшие говорили о бесценных заслугах великого лидера в создании и развитии современного Азербайджана, об историческом значении решительных шагов, предпринятых им в направлении сохранения независимости страны.

    Было отмечено, что благодаря дальновидной и решительной политике, проводимой президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан как независимое государство, построенное на принципах верховенства права, демократии и светскости, переживает самый блестящий период своего развития.

    Также было подчеркнуто, что 35-я годовщина восстановления государственной независимости Азербайджана является торжеством борьбы народа за свободу, государственной решимости и национальной воли.

    В ходе мероприятий были представлены документальные фильмы и художественные композиции на тему патриотизма, были посещены могилы шехидов и исторические музеи.

    В Азербайджанской армии отметили День восстановления независимости
    В Азербайджанской армии отметили День восстановления независимости
    В Азербайджанской армии отметили День восстановления независимости
    В Азербайджанской армии отметили День восстановления независимости
    В Азербайджанской армии отметили День восстановления независимости
    В Азербайджанской армии отметили День восстановления независимости
    В Азербайджанской армии отметили День восстановления независимости
    В Азербайджанской армии отметили День восстановления независимости
    В Азербайджанской армии отметили День восстановления независимости

    Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана) День восстановления независимости
    Фото
    Azərbaycan Ordusunda Müstəqilliyin Bərpası Günü qeyd olunub
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