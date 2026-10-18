В Азербайджанской армии отметили День восстановления независимости

В Азербайджанской армии проведен цикл мероприятий по случаю 18 Октября - Дня восстановления независимости.

Как сообщили Report в Минобороны, в ходе мероприятий сначала минутой молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину, был исполнен Государственный гимн Азербайджана.

Выступавшие говорили о бесценных заслугах великого лидера в создании и развитии современного Азербайджана, об историческом значении решительных шагов, предпринятых им в направлении сохранения независимости страны.

Было отмечено, что благодаря дальновидной и решительной политике, проводимой президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан как независимое государство, построенное на принципах верховенства права, демократии и светскости, переживает самый блестящий период своего развития.

Также было подчеркнуто, что 35-я годовщина восстановления государственной независимости Азербайджана является торжеством борьбы народа за свободу, государственной решимости и национальной воли.

В ходе мероприятий были представлены документальные фильмы и художественные композиции на тему патриотизма, были посещены могилы шехидов и исторические музеи.