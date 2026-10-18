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    Рубио прибыл с визитом в Узбекистан

    В регионе
    • 18 октября, 2026
    • 20:27
    Рубио прибыл с визитом в Узбекистан

    Государственный секретарь США Марко Рубио вечером в воскресенье прибыл в Узбекистан.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Gazeta.uz.

    Госсекретаря в аэропорту Самарканда встретили глава Администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева, министр иностранных дел Бахтиёр Саидов и другие официальные лица.

    Отметим, что в понедельник в Самарканде состоится второе заседание Американо-узбекского делового и инвестиционного совета, а также встреча глав МИД формата C5+1.

    Марко Рубио Госдепартамент США Узбекистан
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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