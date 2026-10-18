Очередная фотовыставка о минной войне Армении против Азербайджана прошла в Риме

Очередная фотовыставка в рамках международной кампании "Мир без мин", проводимой в Европе Азербайджанским Общественным объединением "Фотоклуб Gilavar", была организована в Риме.

Как сообщает Report, инициатива, последовательно реализуемая по всей Европе, стала постоянным гуманитарным призывом к международному сообществу, привлекающим внимание к минной проблеме Азербайджана.

Несмотря на завершение войны между Арменией и Азербайджаном, мины, заложенные в период оккупации, по-прежнему представляют серьезную угрозу для гражданского населения. Каждая новая жертва подрыва на мине вновь подчеркивает остроту этой гуманитарной проблемы и необходимость ее скорейшего решения.

В рамках кампании к настоящему времени аналогичная фотовыставка 5 октября была проведена в Женеве (Швейцария), 7 октября в Брно (Чехия), 9 октября в Любляне (Словения), 11 октября в Сараево (Босния и Герцеговина), 13 октября в Загребе (Хорватия) и 15 октября - в Зальцбурге (Австрия).

Общественное объединение "Фотоклуб Gilavar" стало победителем грантового конкурса "Инициативы по проблеме мин и неразорвавшихся боеприпасов" на 2026 год, объявленного совместно Агентством государственной поддержки неправительственных организаций и Фондом возрождения Карабаха в партнерстве с ANAMA. Цикл фотовыставок проводится в Европе в рамках этого грантового проекта.