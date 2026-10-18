Арагчи заявил, что Иран повысил свою обороноспособность после войны с США

Иран повысил свою обороноспособность за счет опыта, полученного в войне с США.

Как передает Report, об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

Он отметил, что Тегеран никогда не подчинится угрозам.

"Наша готовность к самообороне выше, чем в предыдущих войнах. Мы приобрели опыт [в войне с США] и полностью способны защитить себя", - подчеркнул министр.

Арагчи указал, что Иран готов к новой атаке, как и к дипломатии. Он уточнил, что Тегеран передал американской стороне новый план сделки.

"Мы представили Соединенным Штатам так называемый семидневный план. Американская сторона предоставила свои комментарии, на которые мы сейчас готовим ответ. С нашей точки зрения, семидневный план остается в силе. При выполнении Вашингтоном условий Тегерана Ормузский пролив будет открыт на шестой день реализации плана, а на седьмой начнутся переговоры", - отметил глава МИД.