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    Арагчи заявил, что Иран повысил свою обороноспособность после войны с США

    В регионе
    • 18 октября, 2026
    • 19:54
    Арагчи заявил, что Иран повысил свою обороноспособность после войны с США

    Иран повысил свою обороноспособность за счет опыта, полученного в войне с США.

    Как передает Report, об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

    Он отметил, что Тегеран никогда не подчинится угрозам.

    "Наша готовность к самообороне выше, чем в предыдущих войнах. Мы приобрели опыт [в войне с США] и полностью способны защитить себя", - подчеркнул министр.

    Арагчи указал, что Иран готов к новой атаке, как и к дипломатии. Он уточнил, что Тегеран передал американской стороне новый план сделки.

    "Мы представили Соединенным Штатам так называемый семидневный план. Американская сторона предоставила свои комментарии, на которые мы сейчас готовим ответ. С нашей точки зрения, семидневный план остается в силе. При выполнении Вашингтоном условий Тегерана Ормузский пролив будет открыт на шестой день реализации плана, а на седьмой начнутся переговоры", - отметил глава МИД.

    Аббас Арагчи МИД Ирана
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