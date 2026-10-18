İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Əraqçi: Təhdidlərə boyun əyməyəcəyik

    Region
    • 18 oktyabr, 2026
    • 18:57
    Əraqçi: Təhdidlərə boyun əyməyəcəyik

    İran özünü müdafiə etməyə hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi deyib.

    O, qeyd edib ki, İranın müdafiə qabiliyyəti daha da yüksəlib: "Təhdidlərə boyun əyməyəcəyik. Özümüzü müdafiə etməyə hazırlığımız əvvəlki müharibələrdən daha yüksəkdir. Təcrübə qazandıq və özümüzü müdafiə etməyə tam qadirik".

    Yeni hücuma hazır olduqlarını bildirən Əraqçi, həmçinin diplomatiyaya da hazır olduqlarını təkrarlayıb. XİN rəhbəri ölkəsinin 7 mərhələli, 7 günlük planını Nyu-Yorka təqdim etdiyini deyib: "ABŞ tərəfi 7 günlük planla bağlı fikirlərini çatdırdı və biz onu araşdırırıq. İranın planı hələ də masadadır. Hörmüz boğazının açılması yolu da olduqca aydındır".

    Abbas Əraqçi ABŞ-İran danışıqları Hörmüz boğazı
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