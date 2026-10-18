Əraqçi: Təhdidlərə boyun əyməyəcəyik
Region
- 18 oktyabr, 2026
- 18:57
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
İran özünü müdafiə etməyə hazırdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi deyib.
O, qeyd edib ki, İranın müdafiə qabiliyyəti daha da yüksəlib: "Təhdidlərə boyun əyməyəcəyik. Özümüzü müdafiə etməyə hazırlığımız əvvəlki müharibələrdən daha yüksəkdir. Təcrübə qazandıq və özümüzü müdafiə etməyə tam qadirik".
Yeni hücuma hazır olduqlarını bildirən Əraqçi, həmçinin diplomatiyaya da hazır olduqlarını təkrarlayıb. XİN rəhbəri ölkəsinin 7 mərhələli, 7 günlük planını Nyu-Yorka təqdim etdiyini deyib: "ABŞ tərəfi 7 günlük planla bağlı fikirlərini çatdırdı və biz onu araşdırırıq. İranın planı hələ də masadadır. Hörmüz boğazının açılması yolu da olduqca aydındır".
Son xəbərlər
19:36
Konqo Demokratik Respublikasının səkkizinci əyalətində Ebola epidemiyası təsdiqlənibDigər ölkələr
19:12
Sumqayıtda tikilidə təmir işləri aparan şəxs xəsarət alıbHadisə
18:57
Əraqçi: Təhdidlərə boyun əyməyəcəyikRegion
18:24
Türkiyədə sel nəticəsində ölənlərin sayı altı nəfərə çatıbRegion
18:17
Fransadan sonra İtaliyada da etirazlar iğtişaşlara çevrilib, 200-dək insan saxlanılıbDigər ölkələr
18:16
Aİ Nümayəndəliyi: Qoy Müstəqilliyin Bərpası Günü Azərbaycana qürur, sevinc, rifah gətirsinXarici siyasət
18:00
Foto
Azərbaycan gimnastı Selcan Mahsudova Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıbFərdi
17:55
Foto
Sahibə Qafarova Qırğız Respublikasında səfərdədirMilli Məclis
17:43
Foto
Kros qaçışı üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri bəlli olubFərdi