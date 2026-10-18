В массовом ДТП в Нахчыване пострадали пять человек

В Нахчыване произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять человек.

Как сообщает местное бюро Report, на улице Топчубашова столкнулись автомобили Hyundai, Audi и два Kia.

В аварии различные травмы получили Айсель Зейналова (2001 г.р.), Гюльянаг Гаджиева, Заниба Сеидова (1983), Садыг Гасанзаде (2008) и Ульви Гулиев.

Пострадавших доставили в Нахчыванскую республиканскую больницу.

По факту начато расследование.