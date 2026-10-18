В массовом ДТП в Нахчыване пострадали пять человек
Происшествия
- 18 октября, 2026
- 20:31
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В Нахчыване произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять человек.
Как сообщает местное бюро Report, на улице Топчубашова столкнулись автомобили Hyundai, Audi и два Kia.
В аварии различные травмы получили Айсель Зейналова (2001 г.р.), Гюльянаг Гаджиева, Заниба Сеидова (1983), Садыг Гасанзаде (2008) и Ульви Гулиев.
Пострадавших доставили в Нахчыванскую республиканскую больницу.
По факту начато расследование.
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