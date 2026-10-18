Naxçıvanda zəncirvari yol qəzası olub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 18 oktyabr, 2026
- 20:16
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Naxçıvanda zəncirvari yol qəzası olub.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə şəhərin Topçubaşov küçəsində qeydə alınıb.
Belə ki, "Hyundai", "Audi" və iki "Kia" markalı avtomobilin toqquşması nəticəsində 5 nəfər; 2001-ci il təvəllüdlü Aysel Zeynalova, Gülyanaq Hacıyeva, 1983-cü il təvəllüdlü Zənibə Seyidova, 2008-ci il təvəllüdlü Sadiq Həsənzadə və Ülvi Quliyev xəsarət alıblar.
Yaralılar Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasına çatdırılıblar.
Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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