ГЭЦ Азербайджана провел первый этап вступительного экзамена в резидентуру - ОБНОВЛЕНО
- 03 мая, 2026
- 13:15
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провёл первый этап вступительного экзамена в резидентуру (экзамен по оценке знаний по базовым дисциплинам, первая попытка).
Как передает Report, для проведения экзамена было выделено в общей сложности 7 зданий, задействованы 19 руководителей экзаменов, 7 общих руководителей, 152 наблюдателя, 19 сотрудников пропускного режима (охрана) и 7 представителей зданий.
С 4 мая в ГЭЦ начнётся обработка экзаменационных протоколов и бланков ответов.
Результаты экзамена будут объявлены в течение ближайших 2–3 дней.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, из 1 702 кандидатов, которые зарегистрировались для участия в экзамене, 1 308 будут сдавать экзамен на азербайджанском языке, остальные 394 - учасщиеся русского сектора.
Экзамен, которые пройдут в Баку и Нахчыване, начинутся в 10:00 и продлятся 2 с половиной часа. За 15 минут до начала экзамена, в 09:45, пропускной режим завершается, прибывшие после этого участники в экзаменационное здание не допускаются.
Кандидаты могут распечатать "Пропуск на экзамен" по ссылке. Приходя на экзамен кандидат должен иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и "Пропуск на экзамен".
Запрещается проносить с собой в экзаменационное здание мобильные телефоны и другие средства связи, электронные устройства, калькулятор, электронные носители информации, книги, тетради, журналы, конспекты, справочники, словари, таблицы, сумки и другие вспомогательные средства.