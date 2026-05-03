ГЭЦ Азербайджана провел первый этап вступительного экзамена в резидентуру - ОБНОВЛЕНО

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провёл первый этап вступительного экзамена в резидентуру (экзамен по оценке знаний по базовым дисциплинам, первая попытка).

Как передает Report, для проведения экзамена было выделено в общей сложности 7 зданий, задействованы 19 руководителей экзаменов, 7 общих руководителей, 152 наблюдателя, 19 сотрудников пропускного режима (охрана) и 7 представителей зданий.

С 4 мая в ГЭЦ начнётся обработка экзаменационных протоколов и бланков ответов.

Результаты экзамена будут объявлены в течение ближайших 2–3 дней.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет первый этап вступительного экзамена в резидентуру (экзамен по оценке знаний по базовым дисциплинам, первая попытка).

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, из 1 702 кандидатов, которые зарегистрировались для участия в экзамене, 1 308 будут сдавать экзамен на азербайджанском языке, остальные 394 - учасщиеся русского сектора.

Экзамен, которые пройдут в Баку и Нахчыване, начинутся в 10:00 и продлятся 2 с половиной часа. За 15 минут до начала экзамена, в 09:45, пропускной режим завершается, прибывшие после этого участники в экзаменационное здание не допускаются.

Кандидаты могут распечатать "Пропуск на экзамен" по ссылке. Приходя на экзамен кандидат должен иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и "Пропуск на экзамен".

Запрещается проносить с собой в экзаменационное здание мобильные телефоны и другие средства связи, электронные устройства, калькулятор, электронные носители информации, книги, тетради, журналы, конспекты, справочники, словари, таблицы, сумки и другие вспомогательные средства.