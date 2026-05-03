Президент Кубы Диас-Канель заявил о готовности народа защищать суверенитет страны
- 03 мая, 2026
- 07:39
Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что военные угрозы, исходящие от Вашингтона в адрес его государства, достигли невиданного ранее масштаба.
Как передает Report, об этом кубинский лидер написал на своей странице в соцсети Х.
"Американский президент наращивает угрозы вооруженной агрессии в отношении Кубы до опасного и не имеющего прецедентов уровня. Мировое сообщество обязано обратить на это пристальное внимание и совместно с народом Америки решить, допустимо ли совершение подобного радикального преступного деяния ради обслуживания интересов немногочисленной, но состоятельной и влиятельной группы", - отметил он.
Диас-Канель также подчеркнул, что народ Кубы готов встать на защиту своего государства и не намерен сдаваться перед "агрессором, каким бы могущественным он ни был".
Ранее газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации писала, что Вашингтон не исключает вероятность проведения военной операции на Кубе для свержения действующих властей.