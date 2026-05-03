    • 03 мая, 2026
    • 07:39
    Президент Кубы Диас-Канель заявил о готовности народа защищать суверенитет страны

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что военные угрозы, исходящие от Вашингтона в адрес его государства, достигли невиданного ранее масштаба.

    Как передает Report, об этом кубинский лидер написал на своей странице в соцсети Х.

    "Американский президент наращивает угрозы вооруженной агрессии в отношении Кубы до опасного и не имеющего прецедентов уровня. Мировое сообщество обязано обратить на это пристальное внимание и совместно с народом Америки решить, допустимо ли совершение подобного радикального преступного деяния ради обслуживания интересов немногочисленной, но состоятельной и влиятельной группы", - отметил он.

    Диас-Канель также подчеркнул, что народ Кубы готов встать на защиту своего государства и не намерен сдаваться перед "агрессором, каким бы могущественным он ни был".

    Ранее газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации писала, что Вашингтон не исключает вероятность проведения военной операции на Кубе для свержения действующих властей.

    Военная операция Соединенные Штаты Америки (США) Мигель Диас-Канель Куба
    Kuba Prezidenti xalqın ölkənin suverenliyini müdafiə etməyə hazır olduğunu bildirib
    Cuban president notes increase of US military threat to unprecedented level

