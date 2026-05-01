Бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Окампо и его сын Томас пытались вмешаться во внутриполитические процессы в Армении, а также повлиять на отношения страны с Азербайджаном и Европейским союзом.

Об этом заявил грузинскому Report председатель Армянской общественной платформы в Грузии Гиорги Тумасян, комментируя обнародованные сенсационные записи касательно деятельности Окампо.

По его словам, ряд политических сил в Армении, в том числе Дашнакцутюн, использовали Окампо для продвижения своих узкополитических целей. "Это абсолютно неприемлемо. Избранное народом правительство Армении неоднократно заявляло о недопустимости внешнего вмешательства", - отметил он.

Тумасян подчеркнул, что силы, действующие по внешним указаниям, вряд ли изменят свою позицию, однако они не пользуются поддержкой армянского общества, что, по его мнению, будет подтверждено на следующих выборах.

Он также добавил, что вмешательство извне, особенно со стороны лиц, не имеющих отношения к региону и не осознающих значимость мира для народов, является недопустимым.

Отметим, ранее Minval Politika опубликовал видеоматериалы, свидетельствующие о причастности Окампо к политической коррупции.