Стали известны предполагаемые причины нападок экс-прокурора Международного суда ООН Луиса Окампо на Азербайджан в контексте вопросов прав человека и якобы нарушений прав армян, проживавших в Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает Report, из видеозаписей, полученных Minval Politika, следует, что Окампо, его сын Томас, бывший верховный представитель Европейского союза по внешним связям и политике безопасности Жозеп Боррель, по утверждениям, при финансовой поддержке армянской диаспоры в США и Европе создали для себя "финансовую кормушку" и получили механизмы влияния на структуры ЕС.

Приводим расшифровку диалога:

Луис Морено Окампо: Если у меня есть компания, которая занимается этими вещами, мы можем осуществлять это по очень выгодной цене, потому что, например, прямо сейчас у меня в штате есть очень толковый парень, который раньше был депутатом Европейского парламента. Он был юридическим советником…

Неизвестный собеседник: Борреля? Нет?

Луис Морено Окампо: Того самого Борреля. Так что этот парень теперь работает на меня в Европейском парламенте. И там, в Европейском парламенте, я могу обращаться, могу оспаривать, могу направлять вопросы и оказывать давление на комиссара фон дер Ляйен, и таким образом корректировать европейскую политику.

И вдобавок ко всему, происходит кое-что новое, то, о чем я не знал. Совершенно новое: в Европейском суде рассматривается дело о принуждении Комиссии расторгнуть контракт с Азербайджаном. Потому что пункт, требующий от Азербайджана соблюдения прав человека, это то, что он не соблюдает.

Поэтому я открываю для себя это новое пространство, а именно… почему это важно сейчас? Европейский Союз сейчас имеет значение, потому что Трамп уже расчищает путь. Мы выходим на уже проложенную дорогу. Мы усиливаем давление, и я собираюсь делать это совместно с армянским лобби в Соединенных Штатах. Так что мы вошли туда и продвинули то, что гораздо более осуществимо. Мне не нужно ломать стену, дверь уже открыта, и мы просто отпираем ее.

Томас Морено Окампо: Нет, то, что мы сделали, это организовали людей, чтобы они осознали: "Смотрите, вот что происходит". Чтобы помочь им понять, что происходит. И продолжаем это по сей день. Например, сегодня была встреча. Сегодня проходит встреча с активистами, с бизнесменами, с людьми, которые работают над этим делом, над всей ситуацией с армянами. Так? С армянами Нагорного Карабаха. И одна из них, молодая женщина, руководит кампанией в социальных сетях, потому что сейчас в Армении большой беспорядок. Настоящий хаос из-за внутренних споров по поводу выборов. Так что: "Нет, то, чего мы должны достичь, это убрать Пашиняна", премьер-министра.

Неизвестный собеседник: Президента?

Томас Морено Окампо: "Мы должны его убрать".

Как следует из представленных материалов, истинные мотивы давления и резкой риторики со стороны упомянутых лиц в отношении Азербайджана могут интерпретироваться не через призму исключительно правозащитной повестки, а как возможное стремление к получению влияния и материальной выгоды за счет использования занимаемых должностей и налаженных связей.

В этой трактовке такие действия рассматриваются как потенциальная попытка оказать воздействие на межгосударственные отношения, а также на решения и позиции Европейского союза, его институтов и других международных структур.