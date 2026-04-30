Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Распространена видеозапись, разоблачающая Окампо, угрожавшего Азербайджану

    Внешняя политика
    • 30 апреля, 2026
    • 12:24
    Распространена видеозапись, разоблачающая Окампо, угрожавшего Азербайджану

    Стали известны предполагаемые причины нападок экс-прокурора Международного суда ООН Луиса Окампо на Азербайджан в контексте вопросов прав человека и якобы нарушений прав армян, проживавших в Карабахском регионе Азербайджана.

    Как сообщает Report, из видеозаписей, полученных Minval Politika, следует, что Окампо, его сын Томас, бывший верховный представитель Европейского союза по внешним связям и политике безопасности Жозеп Боррель, по утверждениям, при финансовой поддержке армянской диаспоры в США и Европе создали для себя "финансовую кормушку" и получили механизмы влияния на структуры ЕС.

    Приводим расшифровку диалога:

    Луис Морено Окампо: Если у меня есть компания, которая занимается этими вещами, мы можем осуществлять это по очень выгодной цене, потому что, например, прямо сейчас у меня в штате есть очень толковый парень, который раньше был депутатом Европейского парламента. Он был юридическим советником…

    Неизвестный собеседник: Борреля? Нет?

    Луис Морено Окампо: Того самого Борреля. Так что этот парень теперь работает на меня в Европейском парламенте. И там, в Европейском парламенте, я могу обращаться, могу оспаривать, могу направлять вопросы и оказывать давление на комиссара фон дер Ляйен, и таким образом корректировать европейскую политику.

    И вдобавок ко всему, происходит кое-что новое, то, о чем я не знал. Совершенно новое: в Европейском суде рассматривается дело о принуждении Комиссии расторгнуть контракт с Азербайджаном. Потому что пункт, требующий от Азербайджана соблюдения прав человека, это то, что он не соблюдает.

    Поэтому я открываю для себя это новое пространство, а именно… почему это важно сейчас? Европейский Союз сейчас имеет значение, потому что Трамп уже расчищает путь. Мы выходим на уже проложенную дорогу. Мы усиливаем давление, и я собираюсь делать это совместно с армянским лобби в Соединенных Штатах. Так что мы вошли туда и продвинули то, что гораздо более осуществимо. Мне не нужно ломать стену, дверь уже открыта, и мы просто отпираем ее.

    Томас Морено Окампо: Нет, то, что мы сделали, это организовали людей, чтобы они осознали: "Смотрите, вот что происходит". Чтобы помочь им понять, что происходит. И продолжаем это по сей день. Например, сегодня была встреча. Сегодня проходит встреча с активистами, с бизнесменами, с людьми, которые работают над этим делом, над всей ситуацией с армянами. Так? С армянами Нагорного Карабаха. И одна из них, молодая женщина, руководит кампанией в социальных сетях, потому что сейчас в Армении большой беспорядок. Настоящий хаос из-за внутренних споров по поводу выборов. Так что: "Нет, то, чего мы должны достичь, это убрать Пашиняна", премьер-министра.

    Неизвестный собеседник: Президента?

    Томас Морено Окампо: "Мы должны его убрать".

    Как следует из представленных материалов, истинные мотивы давления и резкой риторики со стороны упомянутых лиц в отношении Азербайджана могут интерпретироваться не через призму исключительно правозащитной повестки, а как возможное стремление к получению влияния и материальной выгоды за счет использования занимаемых должностей и налаженных связей.

    В этой трактовке такие действия рассматриваются как потенциальная попытка оказать воздействие на межгосударственные отношения, а также на решения и позиции Европейского союза, его институтов и других международных структур.

    Распространена видеозапись, разоблачающая Окампо, угрожавшего Азербайджану

    Луис Окампо Жозеп Боррель
    Видео
    Azərbaycanı təhdid edən Okamponu ifşa edən videogörüntülər yayılıb
    Видео
    Video emerges exposing Ocampo's threats to Azerbaijan

    Последние новости

    01:57

    UKMTO: В Ормузском проливе торговое судно подверглось удару

    Другие страны
    01:23

    Фридрих Мерц исключил создание правительства меньшинства в ФРГ

    Другие страны
    01:00

    "Арсенал" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    00:49

    Рубио: США могут ввести вторичные санкции против китайских компаний

    Другие страны
    00:18

    Саудовская Аравия снизила цены на нефть для Азии после майского повышения

    Другие страны
    23:57

    США пригрозили вторичными санкциями за помощь Ирану в обходе ограничений

    Другие страны
    23:45

    Рубио назвал операцию США в Ормузском проливе оборонительной

    Другие страны
    23:35

    Президент Алжира завтра совершит официальный визит в Турцию

    В регионе
    23:28

    Зольфагари: Тегеран не запускал ракеты и беспилотники по территории ОАЭ

    В регионе
    Лента новостей