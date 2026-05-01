UEFA Konfrans Liqasının yarımfinal mərhələsinin ilk oyunları keçirilib
Futbol
- 01 may, 2026
- 01:22
UEFA Konfrans Liqasının yarımfinal mərhələsinin ilk oyunları keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, matçlardan biri İspaniyada, digəri Polşada baş tutub.
"Rayo Valyekano" İspaniyada Fransanın "Strasburq" komandası ilə üz-üzə gəlib. Qarşılaşma meydan sahiblərinin minimal hesablı qələbəsi ilə başa çatıb – 1:0.
Ukraynanın "Şaxtyor" klubu isə Polşada İngiltərənin "Kristal Pelas" komandasına 1:3 hesabı ilə məğlub olub.
Qeyd edək ki, raundun cavab görüşləri mayın 7-də baş tutacaq.
Foto
