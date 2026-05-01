Трамп заявил о желании одержать "более крупную победу" над Ираном
Другие страны
- 01 мая, 2026
- 02:19
Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что США уже одержали победу над Ираном, однако ему бы хотелось, чтобы это выглядело более убедительно.
Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу Newsmax.
"Мы уже победили, но я хочу более крупную победу", - отметил он.
По словам американского лидера, ВС США "уничтожили ВМС и ВВС Ирана, его радиолокационное оборудование и руководство".
Трамп вновь обвинил Североатлантический альянс в нежелании помогать Вашингтону вести военную операцию против исламской республики. "Мы совершенно не получили помощи от НАТО. Другим странам следовало сделать это (помочь США - ред.)", - заявил он.
01:14
Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов СШАДругие
00:39
Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценариемДругие страны
00:13
CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем ВостокеВ регионе
23:50
Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языкеДругие страны
23:43
Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с ИраномВ регионе
23:37
Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в ЛиванеДругие страны
23:21
TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2Происшествия
23:18
VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинахДругие страны
