Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Трамп заявил о желании одержать "более крупную победу" над Ираном

    Трамп заявил о желании одержать более крупную победу над Ираном

    Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что США уже одержали победу над Ираном, однако ему бы хотелось, чтобы это выглядело более убедительно.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу Newsmax.

    "Мы уже победили, но я хочу более крупную победу", - отметил он.

    По словам американского лидера, ВС США "уничтожили ВМС и ВВС Ирана, его радиолокационное оборудование и руководство".

    Трамп вновь обвинил Североатлантический альянс в нежелании помогать Вашингтону вести военную операцию против исламской республики. "Мы совершенно не получили помощи от НАТО. Другим странам следовало сделать это (помочь США - ред.)", - заявил он.

    Tramp İran üzərində daha böyük qələbə arzulayır

