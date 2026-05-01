Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.05.2026)
- 01 мая, 2026
- 09:09
|
Последняя цена
|
Разница с ценой
закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
111,24
|
- 14,42
|
50,39
|
WTI (долл/барр)
|
105,30
|
- 4,55
|
47,88
|
Золото (долл/унция)
|
4 630,80
|
65,90
|
289,70
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
49 652,14
|
790,33
|
1 588,85
|
S&P 500
|
7 209,01
|
73,06
|
363,51
|
Nasdaq
|
24 892,31
|
219,07
|
1 650,32
|
Nikkei
|
59 669,21
|
533,79
|
9 329,73
|
Dax
|
24 292,38
|
337,82
|
- 198,03
|
FTSE 100
|
10 378,82
|
165,71
|
447,44
|
CAC 40 INDEX
|
8 114,84
|
42,71
|
- 34,66
|
Shanghai Composite
|
4 112,80
|
6,52
|
143,96
|
Bist 100
|
14 442,56
|
131,37
|
3 181,04
|
RTS
|
1 119,49
|
8,92
|
5,36
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1727
|
0,0068
|
- 0,0018
|
USD/GBP
|
1,3598
|
0,0131
|
0,0125
|
JPY/USD
|
157,2300
|
- 3,2200
|
0,7800
|
RUB/USD
|
75,0224
|
0,0050
|
- 3,7276
|
TRY/USD
|
45,1459
|
- 0,0380
|
2,1897
|
CNY/USD
|
6,8289
|
- 0,0112
|
- 0,1601
