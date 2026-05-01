    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.05.2026)

    Финансы
    • 01 мая, 2026
    • 09:09
    Последняя цена

    Разница с ценой

    закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    111,24

    - 14,42

    50,39

    WTI (долл/барр)

    105,30

    - 4,55

    47,88

    Золото (долл/унция)

    4 630,80

    65,90

    289,70

    Индексы

    Dow-Jones

    49 652,14

    790,33

    1 588,85

    S&P 500

    7 209,01

    73,06

    363,51

    Nasdaq

    24 892,31

    219,07

    1 650,32

    Nikkei

    59 669,21

    533,79

    9 329,73

    Dax

    24 292,38

    337,82

    - 198,03

    FTSE 100

    10 378,82

    165,71

    447,44

    CAC 40 INDEX

    8 114,84

    42,71

    - 34,66

    Shanghai Composite

    4 112,80

    6,52

    143,96

    Bist 100

    14 442,56

    131,37

    3 181,04

    RTS

    1 119,49

    8,92

    5,36

    Валюта

    USD/EUR

    1,1727

    0,0068

    - 0,0018

    USD/GBP

    1,3598

    0,0131

    0,0125

    JPY/USD

    157,2300

    - 3,2200

    0,7800

    RUB/USD

    75,0224

    0,0050

    - 3,7276

    TRY/USD

    45,1459

    - 0,0380

    2,1897

    CNY/USD

    6,8289

    - 0,0112

    - 0,1601
    Ключевые показатели Фондовые рынки Валютные рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (01.05.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (01.05.2026)

