SOCAR в III квартале добыл более 1,7 млн тонн нефти

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в третьем квартале текущего года на месторождениях, эксплуатируемых самостоятельно или в качестве основного долевого участника, добыла 1 млн 717 тыс. 082 тонны нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на квартальные данные SOCAR, это на 5,1%, меньше по сравнению с показателями аналогичного периода 2025 года.

В целом в третьем квартале в Азербайджане было добыто 6 млн 590 тыс. 477 тонн нефти, что на 5,6%, меньше по сравнению с показателем годом ранее.

Напомним, что в июле-сентябре прошлого года на месторождениях, эксплуатируемых SOCAR самостоятельно или в качестве основного долевого участника, было добыто 1 млн 810 тыс. 132 тонны, а в целом по стране - 6 млн 979 тыс. 521 тонна нефти.