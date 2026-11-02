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    SOCAR в III квартале добыл более 1,7 млн тонн нефти

    Энергетика
    • 02 ноября, 2026
    • 14:35
    SOCAR в III квартале добыл более 1,7 млн тонн нефти

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в третьем квартале текущего года на месторождениях, эксплуатируемых самостоятельно или в качестве основного долевого участника, добыла 1 млн 717 тыс. 082 тонны нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на квартальные данные SOCAR, это на 5,1%, меньше по сравнению с показателями аналогичного периода 2025 года.

    В целом в третьем квартале в Азербайджане было добыто 6 млн 590 тыс. 477 тонн нефти, что на 5,6%, меньше по сравнению с показателем годом ранее.

    Напомним, что в июле-сентябре прошлого года на месторождениях, эксплуатируемых SOCAR самостоятельно или в качестве основного долевого участника, было добыто 1 млн 810 тыс. 132 тонны, а в целом по стране - 6 млн 979 тыс. 521 тонна нефти.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Добыча нефти
    SOCAR III rübdə 1,7 milyon tondan çox neft hasil edib
    SOCAR's oil production surpassed 1.7M tons in Q3
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