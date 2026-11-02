SOCAR III rübdə 1,7 milyon tondan çox neft hasil edib
- 02 noyabr, 2026
- 14:18
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Bu ilin iyul-sentyabr aylarında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) müstəqil şəkildə və ya əsas payçı qismində istismar etdiyi yataqlardan 1 milyon 717 min 082 ton neft hasil edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə SOCAR-ın 2026-cı ilin III rübünə dair açıqladığı qazma, hasilat, emal və ixrac göstəricilərində deyilir.
Bu, 2025-ci ilin eyni dövrünün göstəriciləri ilə müqayisədə 93 min 050 ton və ya 5,1 % azdır.
Ümumilikdə isə, üçüncü rübdə Azərbaycanda 6 milyon 590 min 477 ton xam neft hasil olunub. Bu da bir il öncəki göstərici ilə müqayisədə 389 min 044 ton və ya 5,6 % azdır.
Xatırladaq ki, ötən ilin iyul-sentyabr aylarında SOCAR-ın müstəqil şəkildə və ya əsas payçı qismində istismar etdiyi yataqlarından 1 milyon 810 min 132 ton, ölkə üzrə isə 6 milyon 979 min 521 ton xam neft hasil olunub.