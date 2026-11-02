Почти 4 млн тонн нефти экспортировала SOCAR в III квартале 2026г
Энергетика
- 02 ноября, 2026
- 14:32
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В третьем квартале текущего года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) экспортировала на мировой рынок 3 916 748 тонн сырой нефти.
Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, эти данные приводятся в показателях бурения, добычи, переработки и экспорта компании за III квартал текущего года.
Согласно информации, это на 184 629 тонн (на 4,5%) меньше, чем в июле-сентябре 2025 года.
В отчетном квартале экспорт природного газа из страны составил 5 млрд 738 млн 88,093 тыс. кубометров, что на 548 млн 830,597 тыс. кубометров (на 8,7%) меньше в годовом сравнении.
Отметим, что в третьем квартале 2025 года SOCAR экспортировал на зарубежные рынки 4 101 377 тонн нефти и 6 286 918 690 кубометров газа.
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