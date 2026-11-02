Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Почти 4 млн тонн нефти экспортировала SOCAR в III квартале 2026г

    Энергетика
    • 02 ноября, 2026
    • 14:32
    Почти 4 млн тонн нефти экспортировала SOCAR в III квартале 2026г

    В третьем квартале текущего года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) экспортировала на мировой рынок 3 916 748 тонн сырой нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, эти данные приводятся в показателях бурения, добычи, переработки и экспорта компании за III квартал текущего года.

    Согласно информации, это на 184 629 тонн (на 4,5%) меньше, чем в июле-сентябре 2025 года.

    В отчетном квартале экспорт природного газа из страны составил 5 млрд 738 млн 88,093 тыс. кубометров, что на 548 млн 830,597 тыс. кубометров (на 8,7%) меньше в годовом сравнении.

    Отметим, что в третьем квартале 2025 года SOCAR экспортировал на зарубежные рынки 4 101 377 тонн нефти и 6 286 918 690 кубометров газа.

    Экспорт нефти Экспорт газа из Азербайджана Нефтегазовый сектор Азербайджана Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR)
    SOCAR ötən rüb ixrac etdiyi neft və qaz həcmlərini açıqlayıb
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    14:35
    SOCAR в III квартале добыла более 1,7 млн тонн нефти
    Энергетика
    14:32
    Почти 4 млн тонн нефти экспортировала SOCAR в III квартале 2026г
    Энергетика
    14:32
    Ануар Нурахметов: Промышленная кибербезопасность может привлечь инвестиции в Азербайджан
    ИКТ
    14:18
    В Азербайджане потребление газа снизилось почти на 7%
    Энергетика
    14:16
    Товарооборот Азербайджана с Великобританией вырос почти в 3 раза
    Бизнес
    14:11
    Вагиф Садыгов: ЧМ U-15 даст большой толчок развитию азербайджанского футбола
    Футбол
    14:07
    Шесть человек погибли, двое пострадали в ДТП в Индии
    Другие страны
    13:59
    Google занял 96,63 % рынка поисковых систем Азербайджана
    ИКТ
    13:53
    SOCAR в III квартале увеличил экспорт нефтепродуктов на 2,8%
    Энергетика
    Лента новостей