Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (01.05.2026)
Maliyyə
- 01 may, 2026
- 08:52
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
111,24
|
- 14,42
|
50,39
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
105,30
|
- 4,55
|
47,88
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 630,80
|
65,90
|
289,70
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
49 652,14
|
790,33
|
1 588,85
|
S&P 500
|
7 209,01
|
73,06
|
363,51
|
Nasdaq
|
24 892,31
|
219,07
|
1 650,32
|
Nikkei
|
59 669,21
|
533,79
|
9 329,73
|
Dax
|
24 292,38
|
337,82
|
- 198,03
|
FTSE 100
|
10 378,82
|
165,71
|
447,44
|
CAC 40 INDEX
|
8 114,84
|
42,71
|
- 34,66
|
Shanghai Composite
|
4 112,80
|
6,52
|
143,96
|
Bist 100
|
14 442,56
|
131,37
|
3 181,04
|
RTS
|
1 119,49
|
8,92
|
5,36
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1727
|
0,0068
|
- 0,0018
|
USD/GBP
|
1,3598
|
0,0131
|
0,0125
|
JPY/USD
|
157,2300
|
- 3,2200
|
0,7800
|
RUB/USD
|
75,0224
|
0,0050
|
- 3,7276
|
TRY/USD
|
45,1459
|
- 0,0380
|
2,1897
|
CNY/USD
|
6,8289
|
- 0,0112
|
- 0,1601
00:55
Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnibHadisə
00:20
Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaqDigər ölkələr
00:09
Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilərDaxili siyasət
23:50
Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdırDigər ölkələr
23:34
Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edibRegion
23:31
SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcəkRegion
23:14
TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2Hadisə
22:56
Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcəkDigər ölkələr
22:34