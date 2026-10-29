Şəmkirdə usta bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb
Hadisə
- 29 oktyabr, 2026
- 10:17
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Şəmkirdə usta bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb.
"Report" xəbər verir ki, Qədimqala kənd sakini, 1961-ci il təvəllüdlü Rasət Vaqif oğlu Quliyev həmkəndlisi 1967-ci il təvəllüdlü Nazim Əli oğlu Hüseynovun yaşadığı evdə təmir işləri görərkən pilləkəndən yıxalaraq baş nahiyəsindən xəsarət alıb.
Xəstəxanaya yerləşdirilmiş R.Quliyev orada ölüb.
Araşdırma aparılır.
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