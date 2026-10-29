В Шамкире мастер погиб в результате несчастного случая.

Как сообщает Report, житель села Гедимгала Расет Гулиев, 1961 года рождения, упал с лестницы во время ремонтных работ в доме односельчанина Назима Гусейнова, 1967 года рождения, и получил травму головы.

Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

По факту ведется расследование.