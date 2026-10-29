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    Bakıda iki yaşlı uşaq pilləkəndən yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    • 29 oktyabr, 2026
    • 10:14
    Bakıda iki yaşlı uşaq pilləkəndən yıxılaraq ölüb

    Bakıda körpə pilləkəndən yıxılaraq ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, Sabunçu qəsəbə sakini 2024-cü il təvəllüdlü A.İ qonşusunun evində pilləkənlərdən yıxılaraq ölüb.

    Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.

    Bədbəxt hadisə Sabunçu rayonu Araşdırma
    В Баку двухлетний ребенок погиб после падения с лестницы
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    44 filmi

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