Bakıda iki yaşlı uşaq pilləkəndən yıxılaraq ölüb
Hadisə
- 29 oktyabr, 2026
- 10:14
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Bakıda körpə pilləkəndən yıxılaraq ölüb.
"Report" xəbər verir ki, Sabunçu qəsəbə sakini 2024-cü il təvəllüdlü A.İ qonşusunun evində pilləkənlərdən yıxılaraq ölüb.
Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.
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