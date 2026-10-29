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    В Баку двухлетний ребенок погиб после падения с лестницы

    Происшествия
    • 29 октября, 2026
    • 10:26
    В Баку двухлетний ребенок погиб после падения с лестницы

    В Баку двухлетний ребенок погиб после падения с лестницы.

    Как сообщает Report, житель поселка Сабунчу А.И., 2024 года рождения, погиб, упав с лестницы в доме соседа.

    По факту районная прокуратура проводит расследование.

    Несчастный случай
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