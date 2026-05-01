АБР планирует выделить кредит в $850 млн на развитие Бакметрополитена

Азиатский банк развития (АБР) может выделить кредит на сумму $850 млн, направленный на развитие ЗАО "Бакинский метрополитен".

Об этом сообщает Report со ссылкой на АБР.

Согласно информации, утверждение проекта ожидается 26 августа 2027 года.

По оценкам банка, "Бакинский метрополитен" разрабатывает проект, предусматривающий строительство дополнительных 20 км тоннелей по зеленой и фиолетовой линиям, 9 новых станций (4 по зеленой, 5 по фиолетовой линии) и 2 депо, а также приобретение дополнительного подвижного состава (300 вагонов). Общая стоимость проекта составляет около $2,6 млрд.

Данная инвестиционная программа необходима для расширения зоны охвата услуг метро на территории Баку, сталкивающегося с растущей транспортной загруженностью. Наряду с модернизацией эксплуатационных систем, ожидается, что проект увеличит годовую пропускную способность системы метрополитена на 25 млн пассажиров. Этот рост будет обеспечен главным образом за счет сокращения интервала между поездами с 2 минут до 1 минуты 45 секунд.

Кредит АБР является неотъемлемой частью "Государственной программы по улучшению транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы", утвержденной президентом Азербайджана 30 января 2025 года. Целью программы является совершенствование транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий, ускорение экономического развития, повышение уровня жизни населения в соответствии с Генеральным планом Баку (на 2020-2040 гг.).

Программа разработана в тесной координации с национальными, региональными и местными ключевыми заинтересованными сторонами и будет реализована в рамках комплексного подхода, направленного на формирование более экологичной, более инклюзивной и экономически более благополучной городской среды в Баку.

Президент банка Масато Канда в ноябре 2025 года заявил, что АБР готов предоставить Азербайджану кредитные средства на общую сумму до $2,5 млрд до 2029 года на проекты в сфере транспорта (включая развитие метро), зеленой энергетики и поддержки частного сектора.