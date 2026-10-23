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    AzerGold вложит не менее $100 млн в разработку месторождения золота в Узбекистане

    Промышленность
    • 23 октября, 2026
    • 12:25
    AzerGold вложит не менее $100 млн в разработку месторождения золота в Узбекистане

    ЗАО AzerGold планирует вложить не менее $100 млн в разработку золотого месторождения "Акба" в Кашкадарьинской области Узбекистана.

    Как сообщает Report со ссылкой на компанию, на начальном этапе проекта $7,8 млн направят на подготовительные работы и дополнительную геологоразведку. Окончательное инвестиционное решение планируется принять в 2028 году.

    По предварительным расчетам, проект обладает потенциалом создания до 200 новых рабочих мест. Принятие окончательного инвестиционного решения по проекту запланировано на 2028 год. Было подчеркнуто, что предварительные оценки объема инвестиций, показателей добычи и возможностей занятости будут уточнены по результатам дополнительных геологоразведочных работ, оценки минеральных ресурсов, технико-экономического анализа и процесса проектирования.

    Председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов представил информацию о проекте 21 октября на встрече с иностранными инвесторами, состоявшейся в рамках рабочей поездки президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кашкадарьинскую область. Он также рассказал о деятельности компании AzerGold Uzbekistan - первого зарубежного дочернего предприятия AzerGold, созданного в Узбекистане.

    Проект призван расширить сотрудничество Азербайджана и Узбекистана в горнодобывающей отрасли, способствовать эффективному использованию минеральных ресурсов и развитию взаимных инвестиций.

    17 июля 2026 года AzerGold, государственная компания "Узбекгеологоразведка" и Азербайджано-Узбекская инвестиционная компания подписали документ о сотрудничестве в проведении совместных геологоразведочных работ на перспективных участках Узбекистана.

    В настоящее время стороны работают над созданием совместного предприятия для исследований на участках между городами Навои и Нурата. Также обсуждаются возможности совместной разведки и разработки других перспективных месторождений в Азербайджане и Узбекистане.

    ЗАО AzerGold Разведка месторождений Азербайджано-узбекистанские отношения Закир Ибрагимов Частные инвестиции Полномасштабная разработка месторождения Узбекистан
    "AzerGold" Özbəkistanda qızıl yatağının işlənməsinə ən azı 100 milyon dollar yatıracaq
    AzerGold plans to invest at least $100 million in Uzbek gold project
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