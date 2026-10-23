"Сабаил" обсуждает перенос домашних матчей в Губу

"Сабаил" ведет переговоры о проведении домашних матчей в Губе на стадионе Олимпийского спортивного комплекса.

Как сообщает Report, об этом в ответ на запрос агентства сообщили в клубе, выступающем в I Лиге.

"Процедура изменения названия команды пока не завершена, работа в этом направлении продолжается. Руководство клуба ведет переговоры по поводу стадиона Олимпийского спортивного комплекса в Губе. Вероятно, в ближайшее время на нем начнутся восстановительные работы", - сообщили в клубе.

На старте сезона "Сабаил" проводил домашние матчи на стадионе поселка Бина. Домашняя встреча VII тура с "Гянджабасаром" состоится на Bank Respublika Arena.

Сейчас команда занимает четвертое место в турнирной таблице I Лиги, набрав 11 очков. Отставание от лидирующего "Гянджабасара" составляет четыре очка.