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    "Сабаил" обсуждает перенос домашних матчей в Губу

    Футбол
    • 23 октября, 2026
    • 12:21
    Сабаил обсуждает перенос домашних матчей в Губу

    "Сабаил" ведет переговоры о проведении домашних матчей в Губе на стадионе Олимпийского спортивного комплекса.

    Как сообщает Report, об этом в ответ на запрос агентства сообщили в клубе, выступающем в I Лиге.

    "Процедура изменения названия команды пока не завершена, работа в этом направлении продолжается. Руководство клуба ведет переговоры по поводу стадиона Олимпийского спортивного комплекса в Губе. Вероятно, в ближайшее время на нем начнутся восстановительные работы", - сообщили в клубе.

    На старте сезона "Сабаил" проводил домашние матчи на стадионе поселка Бина. Домашняя встреча VII тура с "Гянджабасаром" состоится на Bank Respublika Arena.

    Сейчас команда занимает четвертое место в турнирной таблице I Лиги, набрав 11 очков. Отставание от лидирующего "Гянджабасара" составляет четыре очка.

    ФК Сабаил
    "Səbail" klubu ev oyunlarını Qubada keçirmək üçün danışıqlar aparır
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