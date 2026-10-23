Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди
- 23 октября, 2026
- 12:39
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24 октября в Азербайджане местами ожидаются осадки.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами возможны дожди. Будет преобладать северо-восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 15-17, днем - 19-22° тепла. Атмосферное давление - 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.
В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди, временами возможны ливни, грозы, град, в высокогорных районах выпадет снег. Ночью и утром не исключается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.
Ночью температура воздуха составит 13-17, днем - 18-22° тепла, в горах ночью 5-9, днем - 9-14° тепла.