Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди

    Экология
    • 23 октября, 2026
    • 12:39
    Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди

    24 октября в Азербайджане местами ожидаются осадки.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами возможны дожди. Будет преобладать северо-восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 15-17, днем ​​- 19-22° тепла. Атмосферное давление - 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.

    В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди, временами возможны ливни, грозы, град, в высокогорных районах выпадет снег. Ночью и утром не исключается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

    Ночью температура воздуха составит 13-17, днем ​​- 18-22° тепла, в горах ночью 5-9, днем ​​- 9-14° тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии Дождливая погода
    Sabah bəzi yerlərdə yağış yağacaq
    Azerbaijan weather forecast for October 24
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    13:08
    Самед Баширли: Азербайджан за 6 лет привлек $49 млрд иностранных инвестиций
    Экономика
    13:02
    Асхат Хасенов: КМГ планирует в 2026г экспорт 1,7 млн тонн нефти по БТД
    Энергетика
    13:02
    В Англии из-за шторма "Остин" отменены авиарейсы, почти 10 тыс. домов остались без света
    Другие страны
    12:57
    Фото
    Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден "Истиглал"
    Kультурная политика
    12:50
    ММ принял в I чтении законопроект о сокращении срока пребывания в звании лейтенанта для лиц с учёной степенью
    Милли Меджлис
    12:48
    В Башкортостане подросток выстрелил из травматического оружия в лицо сверстника
    В регионе
    12:46
    Шлапаченко: Азербайджан демонстрирует готовность участвовать в решении глобальных проблем
    Внешняя политика
    12:45
    Азербайджан и Индия обсудили транспортные коридоры и ситуацию на Южном Кавказе
    Другие
    12:39
    Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди
    Экология
    Лента новостей