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    В Турции при взрыве на угольной шахте погибли два человека, пятеро ранены

    В регионе
    • 23 октября, 2026
    • 12:37
    В Турции при взрыве на угольной шахте погибли два человека, пятеро ранены

    В результате взрыва на частной угольной шахте в поселке Гелик района Килимли турецкой провинции Зонгулдак погибли двое рабочих, еще пятеро получили ранения.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.

    На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

    Турция Взрыв в Турции
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