Türkiyədə daş kömür mədənində partlayış olub, iki fəhlə ölüb, beşi yaralanıb
Region
- 23 oktyabr, 2026
- 12:27
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Türkiyənin Zonquldağ bölgəsinin Kilimli rayonunun Gelik qəsəbəsində özəl daş kömür mədənində baş vermiş partlayış nəticəsində iki fəhlə ölüb, ikisi ağır olmaqla, beş nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, hadisə yerində axtarış-xilasetmə işləri aparılır.
Son xəbərlər
13:09
Foto
Xocavənd və Ağdərəyə yeni köçürülən ailələrə evlərin açarları təqdim edilib - Yenilənib-2Qarabağ
13:05
Azərbaycan və NATO arasında əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunubXarici siyasət
13:00
Foto
Hövsan Yarış Kompleksi FIFA U-15 dünya çempionatına tam hazırdırFutbol
12:58
Tahir Rzayev: "Minimal kəsim çəkisi qanunla tənzimlənəcək"ASK
12:51
Şlapaçenko: Azərbaycan qlobal problemlərin həllində iştiraka hazır olduğunu nümayiş etdirirXarici siyasət
12:50
Foto
Cari ilin 9 ayında reabilitasiya mərkəzlərində 115 minə yaxın şəxsə xidmət göstərilibSosial müdafiə
12:43
Milanda gənclərin etirazları səbəbindən təhlükəsizlik tədbirləri gücləndiriləcəkDigər ölkələr
12:38
Foto
İlham Əliyev Fərhad Xəlilova "İstiqlal" ordenini təqdim edibMədəniyyət siyasəti
12:37
Səməd Bəşirli: "Azərbaycan son 6 ildə 49 milyard dollar xarici investisiya cəlb edib"İqtisadiyyat