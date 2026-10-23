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    Türkiyədə daş kömür mədənində partlayış olub, iki fəhlə ölüb, beşi yaralanıb

    Region
    • 23 oktyabr, 2026
    • 12:27
    Türkiyədə daş kömür mədənində partlayış olub, iki fəhlə ölüb, beşi yaralanıb

    Türkiyənin Zonquldağ bölgəsinin Kilimli rayonunun Gelik qəsəbəsində özəl daş kömür mədənində baş vermiş partlayış nəticəsində iki fəhlə ölüb, ikisi ağır olmaqla, beş nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, hadisə yerində axtarış-xilasetmə işləri aparılır.

    Kömür mədəni Türkiyə Cümhuriyyəti
    В Турции при взрыве на угольной шахте погибли два человека, пятеро ранены
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