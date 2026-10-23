Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Фархад Халилов награжден орденом "Истиглал"

    Другие
    • 23 октября, 2026
    • 12:29
    Фархад Халилов награжден орденом Истиглал

    Фархад Гурбан оглу Халилов награжден орденом "Истиглал".

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Он награжден за большие заслуги в развитии азербайджанской культуры.

    Ильхам Алиев Фархад Халилов Орден Истиглал Распоряжение президента
    Fərhad Xəlilov "İstiqlal" ordeni ilə təltif edilib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    13:08
    Самед Баширли: Азербайджан за 6 лет привлек $49 млрд иностранных инвестиций
    Экономика
    13:02
    Асхат Хасенов: КМГ планирует в 2026г экспорт 1,7 млн тонн нефти по БТД
    Энергетика
    13:02
    В Англии из-за шторма "Остин" отменены авиарейсы, почти 10 тыс. домов остались без света
    Другие страны
    12:57
    Фото
    Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден "Истиглал"
    Kультурная политика
    12:50
    ММ принял в I чтении законопроект о сокращении срока пребывания в звании лейтенанта для лиц с учёной степенью
    Милли Меджлис
    12:48
    В Башкортостане подросток выстрелил из травматического оружия в лицо сверстника
    В регионе
    12:46
    Шлапаченко: Азербайджан демонстрирует готовность участвовать в решении глобальных проблем
    Внешняя политика
    12:45
    Азербайджан и Индия обсудили транспортные коридоры и ситуацию на Южном Кавказе
    Другие
    12:39
    Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди
    Экология
    Лента новостей