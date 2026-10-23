Фархад Халилов награжден орденом "Истиглал"
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- 23 октября, 2026
- 12:29
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Фархад Гурбан оглу Халилов награжден орденом "Истиглал".
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Он награжден за большие заслуги в развитии азербайджанской культуры.
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